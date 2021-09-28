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    Аскар Мамин провел встречу с Главой Башкортостана Радием Хабировым

    28 Сентября 2021, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского стратегического партнерства. Глава Правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях.

    За январь-июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 200 млн долларов. Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал). Во встрече приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, торговли и интеграции — Бахыт Султанов, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, энергетики — Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев и др. В рамках визита в Казахстан запланированы встречи Радия Хабирова с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, Председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым, участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме, посещение МФЦА и Офиса цифрового Правительства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Сотрудничество Башкортостан Аскар Мамин
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