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    Аскар Мамин провел в Москве переговоры с Михаилом Мишустиным

    7 Октября 2020, 23:11

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в город Москву Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической сферах, а также промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

    Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

    В ходе визита в г. Москву также запланированы встречи Премьер-Министра РК А. Мамина с руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Россия ЕАЭС
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