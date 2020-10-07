Аскар Мамин провел в Москве переговоры с Михаилом Мишустиным

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в город Москву Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической сферах, а также промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

В ходе визита в г. Москву также запланированы встречи Премьер-Министра РК А. Мамина с руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России.

