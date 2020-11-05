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    Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Кыргызстана

    5 Ноября 2020, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин по инициативе кыргызской стороны провел телефонный разговор с Премьер-Министром, исполняющим обязанности Президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах. Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Кыргызстан
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