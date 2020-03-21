Аскар Мамин провел телефонные разговоры с премьерами России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонные разговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, Премьер-Министрами Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, Кыргызской Республики — Мухаммедкалыем Абылгазиевым и Республики Таджикистан — Кохиром Расулзода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

Главы правительств обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и защите населения от COVID-19, в том числе вопросы возвращения граждан на родину.

Так, в связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан Премьер-Министр РК А. Мамин в беседе с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным предложил создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территорию РК и РФ.

В переговорах с премьер-министрами Узбекистана А. Ариповым, Кыргызстана М. Абылгазиевым и Таджикистана К. Расулзода обсуждены актуальные вопросы водно-энергетического сотрудничества в вегетационный период, а также обеспечения грузовых перевозок через государственную границу РК в условиях режима ЧП.