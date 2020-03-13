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    Аскар Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России и Беларуси

    13 Марта 2020, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонные разговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и Премьер-Министром Республики Беларусь Сергеем Румасом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Главы правительств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского и казахстанско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Премьер-министр РК Беларусь Россия ЕАЭС
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