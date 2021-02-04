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    Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития Алматинской области

    4 Февраля 2021, 16:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Аким региона Амандык Баталов доложил об актуальных вопросах развития Алматинской области. В обсуждении приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, министры национальной экономики Асет Иргалиев, энергетики — Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, торговли и интеграции — Бахыт Султанов, здравоохранения — Алексей Цой, первые вице-министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, финансов — Берик Шолпанкулов, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов.

    Рассмотрены вопросы развития АПК, транспортной и жилищной инфраструктуры, туризма и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды, реализации в регионе проекта «Ауыл – Ел бесігі».

    Особое внимание уделено вопросам реализации Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года. По итогам 2020 года объемы промышленного производства в области выросли, в сравнении с 2019 годом, на 2,3% до 1,3 трлн тенге, в том числе обрабатывающая промышленность — на 2,7% (машиностроение – на 31%, фармацевтика – на 10%, производство продуктов питания – на 3,5%, напитков – на 2,3% производство бумаги – на 1,1%). Валовая продукция сельского хозяйства достигла 917,8 млрд тенге с ростом на 2,3%. Посевные площади сельхозкультур увеличились на 6,9 тысяч и составили 968,5 тысяч га. Поголовье скота выросло на 5,1%, производство мяса и молока увеличилось, соответственно, на 2,2% и 3,2%. Инвестиции в основной капитал выросли на 4% до 680,7 млрд тенге. Объем строительных работ составил 310,2 млрд тенге (+6,8%), введено свыше 957 тысяч м2 жилья (+6,9%). На сегодня в инвестиционный портфель области входит 546 проектов на 5,4 трлн тенге с созданием свыше 44 тысяч новых рабочих мест. В текущем году планируется реализовать 62 проекта на 118 млрд тенге с открытием свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

    Начнется строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Илийском районе Алматинской области общей мощностью 220 тысяч тонн в год. В 2020 году инвестиции в основной капитал в сфере туризма составили 21 млрд тенге, что составляет 14,5% от республиканского объема. В текущем году в области запланировано обустройство 685 км туристских маршрутов и троп, ввод в эксплуатацию 18 мест размещения туристов на сумму 2,6 млрд тенге.

    «В ключевых секторах экономики Алматинской области сохранена положительная динамика развития. Регион обладает значительным потенциалом в сферах АПК, транспорта и логистики, туризма и промышленности. Область выступает продовольственным поясом г. Алматы. Необходимо придать серьезный импульс дальнейшему развитию Алматинской области путем наращивания объемов инвестиций в новые проекты», — сказал А. Мамин.

    Глава Правительства поручил своевременно и качественно реализовать все запланированные проекты развития Алматинской области.

    Напомним, Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам социально-экономического развития города и поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития Алматы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Инфраструктурные проекты Алматинская область Туризм Промышленность Экономика Регионы
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