Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в г. Алматы провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами выступили Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, акимы г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, Алматинской области — Амандык Баталов. О применении мирового опыта по развитию агломераций доложил координатор программ Всемирного Банка по Центральной Азии Саша Джумена. В обсуждении приняли участие министры энергетики Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и др.

Рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных 17 марта т.г. на совещании по вопросам социально-экономического развития г. Алматы.

Обсуждены проекты создания единой интегрированной транспортной системы, развития инженерной, жилищной, туристской и социальной инфраструктуры, образования и здравоохранения, предпринимательства и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды и газификации населенных пунктов Алматинской агломерации, а также укрепления продовольственного пояса вокруг г. Алматы.

Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации предусматривает исполнение до 2030 года 108 мероприятий. При планировании использованы прогнозы, согласно которым население Алматинской агломерации включая жителей г. Алматы, к 2030 году увеличится на 1,6 млн чел. и превысит 4,7 млн человек, которые будут расселены на площади более 860 тыс. га. С 2020 года начата реализация проектов по 60 пунктам Плана, из которых 13 завершены.

Премьер-Министр поручил в срок до 20 августа т.г. проработать вопрос реализации четырех пилотных проектов «Большой Алматы»: решение экологических проблем (Green Almaty), разработка единой транспортной модели и стратегии развития, формирование цифровой карты МСБ, разработка комплексной системы мониторинга и предупреждения ЧС.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено в срок до 1 ноября т.г. принять меры по развитию цифровых технологий (IT-песочницы) в г. Алматы.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития дано поручение в срок до 20 октября т.г. разработать единую транспортную модель агломерации.

В рамках рабочей поездки в г. Алматы Главе Правительства был представлен проект строительства нового терминала международного аэропорта г. Алматы, который позволит увеличить годовой пассажирооборот на 6 млн. человек. Срок реализации — 2021-2023 годы.

А. Мамин посетил строительные площадки селезадерживающей плотины «Аюсай», а также объектов транспортной и социальной инфраструктуры г. Алматы.



