Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Туркменистана

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Ашхабаде Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Стороны отметили высокую динамику развития и наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

Несмотря на карантинные меры и текущую ситуацию в мире, уровень торговли Казахстана с Туркменистаном сохранил устойчивый рост — товарооборот за январь-июль 2020 года увеличился на 10% - до порядка 100 млн долларов. Объем перевозок железнодорожных грузов транзитом через территорию Казахстана в Туркменистан за январь-август этого года увеличился на 55%.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах. Особое внимание уделено перспективам развития приграничного сотрудничества между Мангыстауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана, в том числе путем создания Специальной зоны приграничной торговли на границе двух стран.

В рамках визита в Ашхабаде Премьер-Министр РК А. Мамин также провел отдельные переговоры с заместителями главы Кабинета министров Туркменистана Р. Мередовым, Б. Овезовым и М. Мередовым, в ходе которых рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.