Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Беларуси

    27 Мая 2021, 22:20

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В рамках поездки в город Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Республики Беларусь Романом Головченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили перспективы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной сферах, фармацевтике и здравоохранении.

    Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и других интеграционных объединений.

    По итогам первого квартала 2021 года двусторонний товарооборот составил 175,6 млн долларов, что на 12% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

    В Казахстане активно работают 8 совместных предприятий РК и РБ по производству крупной промышленной и сельскохозяйственной техники с локализацией на уровне 40%.

    Автор:

    СНГ Правительство РК Премьер-министр РК Беларусь ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности Казахстана - Алихан Смаилов
    Сенат одобрил закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    5 Новая детская площадка открылась в Таразе
    Новости партнеров