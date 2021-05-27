Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В рамках поездки в город Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Республики Беларусь Романом Головченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной сферах, фармацевтике и здравоохранении.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и других интеграционных объединений.

По итогам первого квартала 2021 года двусторонний товарооборот составил 175,6 млн долларов, что на 12% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Казахстане активно работают 8 совместных предприятий РК и РБ по производству крупной промышленной и сельскохозяйственной техники с локализацией на уровне 40%.



