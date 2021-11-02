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Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Ноября 2021, 19:48
Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 ноября Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Главы Правительств обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

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А. Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран. За 8 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 27% до $14,7 млрд. По итогам 2021 года стороны намерены довести данный показатель до $20 млрд. В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций РФ в экономику РК увеличился на 17% и составил $704,9 млн. В Казахстане действует свыше 10 тысяч предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием. В сфере промышленной кооперации реализуются 8 совместных крупных проектов на сумму $1,7 млрд.

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В Координационном центре Правительства РФ А. Мамин и М. Мишустин обсудили вопросы опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в т.ч. в рамках коридоров «Западная Европа – Западный Китай», «Север – Юг» и других маршрутов на пространстве ЕАЭС.

Заслушаны доклады вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берика Камалиева и министра транспорта РФ Виталия Савельева, председателя правления АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» Нурлана Сауранбаева и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» — Олега Белозерова. За 9 месяцев текущего года через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 599,5 тысяч ДФЭ, что на 37% больше аналогичного периода 2020 года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай составил 493,5 тысяч ДФЭ (+38%).

В переговорах приняли участие посол РК в РФ Ермек Кошербаев, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, министры торговли и интеграции Бакыт Султанов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев и др.


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