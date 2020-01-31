Аскар Мамин провел переговоры с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме «Digital Almaty», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

«Мы нацелены и далее работать с российскими партнерами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами, заложенного Первым Президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Владимиром Владимировичем Путиным. Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подтвердил преемственность как основополагающий принцип своей деятельности», — сказал Аскар Мамин.

Россия – главный торговый партнер Казахстана. За 11 месяцев 2019 года двусторонний товарооборот составил $17,2 млрд. В РК действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 37,4% от общего числа предприятий с иностранным капиталом.

«Для поддержания высокой положительной динамики торгово-экономического взаимодействия необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими деловыми кругами, а также продвижению товаров на рынки третьих стран. Это важная работа ведется и на площадке Евразийской экономической комиссии», — сказал Аскар Мамин.

Активно развиваются совместные проекты казахстанского бизнеса с крупными российскими компаниями «КАМАЗ» и «Петербургский тракторный завод». В частности, планируется строительство заводов по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей (ввод в 4 квартале 2021 г.), специальной техники на базе шасси автомобилей КАМАЗ, литейный завод для производства деталей. Одновременно запланировано создание инжинирингового и исследовательского центра в Казахстане с испытательным полигоном для тестирования новейших образцов автомобилей. В июле 2019 г. осуществлена сборка первой тестовой партии тракторов «Кировец» совместно с «Петербургским тракторным заводом».

«Символично, что первый визит в качестве главы правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются региональные связи» , — сказал Михаил Мишустин.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в промышленной, энергетической, военно-технической, космической, водной и природоохранной сферах, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

А. Мамин и М. Мишустин акцентировали внимание на важности качественной подготовки к предстоящему в ноябре 2020 года в Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему «Экологическое сотрудничество».

Отмечена необходимость активизации работы по реализации подписанной на прошлогоднем форуме в Омске Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.