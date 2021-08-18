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Аскар Мамин провел переговоры с Михаилом Мишустиным

18 Августа 2021 20:30
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Аскар Мамин провел переговоры с Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом. Встреча состоялась на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации, транспортно-логистической, энергетической и других отраслях.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Россия — ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. В текущем году постепенно восстанавливается динамика торгово-экономического сотрудничества между странами. За январь-июнь т.г. двусторонний товарооборот составил $10,7 млрд, что на 27% выше показателя аналогичного периода 2020 года. При сохранении текущей динамики объем торговли между двумя странами в текущем году может превысить отметку $23 млрд.

В Казахстане действует 7791 предприятие с российским участием и 3325 совместных казахстанско-российских предприятий. Российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику РК. За последние 10 лет Россия инвестировала в Казахстан около $12,6 млрд.

Инвестиционный портфель российских компаний представлен практически в каждой отрасли. На стадии реализации и проработки находятся 30 совместных крупных проектов в сфере промышленной кооперации, торговли, стройиндустрии, фармацевтической, нефтехимической и легкой промышленности на общую сумму $5,3 млрд.

К примеру, совместно с «Татнефть» строится завод по производству шин, с ПАО «КАМАЗ» — по производству чугунного литья и редукторов главных передач ведущих мостов и другие. За 6 месяцев текущего года через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено всего 406,5 тыс. ДФЭ, что на 48% больше аналогичного периода 2020 года. Объем контейнерных перевозок через территорию Казахстана составил 326,2 тыс. ДФЭ (+58%).

По итогам переговоров в присутствии глав Правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

- межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории при добыче медных (медно-золотых) руд на Восточно-Тарутинском (Республика Казахстан), Тарутинском (Российская Федерация) месторождении;

- план мероприятий по сотрудничеству между МФЦА и Республикой Татарстан;

- меморандум о сотрудничестве по стратегиям устойчивого развития между Агентством по стратегическому планированию и реформам РК, МФЦА, Московской школой управления «Сколково»;

- генеральное соглашение о сотрудничестве между АО «Башкирская содовая компания» и АО «Каустик»;

- дорожная карта по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов с участием ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ/ТОО «КТЖ-ГП» по безбумажной технологии;

- меморандум о сотрудничестве между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом.

Премьер-Министр РК А. Мамин и Председатель Правительства РФ М. Мишустин ознакомились с работой Цифрового офиса Правительства Казахстана, реализуемыми проектами в сфере цифровизации государственных услуг населению и субъектам предпринимательства, а также деятельностью МФЦА.


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#Премьер-министр РК   #Россия  
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