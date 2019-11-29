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    Аскар Мамин провел переговоры с крупнейшим объединением бизнес-сообщества Франции

    29 Ноября 2019, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял представителей Движения предприятий Франции (MEDEF) и членов Торгово-промышленной палаты «Франция-Казахстан» во главе с сопредседателем французско-казахстанского Делового Совета Ив-Луи Даррикарером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    «Казахстан и Франция являются стратегическими партнерами. Нам удалось выстроить прочный фундамент доверительного сотрудничества. Это обуславливает значительные экономические, политические и культурные дивиденды для обеих сторон», — сказал А. Мамин.

    За 9 месяцев т.г. торговый оборот между Казахстаном и Францией увеличился более чем на 6% и составил $3,4 млрд, превышая показатели с остальными странами Европейского Союза. Приток прямых французских инвестиций в экономику РК в первой половине т.г. увеличился более чем на 24% до $537 млн.

    Глава Правительства отметил, что в стадии активной реализации находится большое количество инвестиционных проектов. В Казахстане в различных сферах действуют порядка 230 предприятий с участием французского капитала, включая такие крупные транснациональные корпорации, как Total, Orano, Alstom и др. За годы независимости компании Франции инвестировали в Казахстан свыше $16,4 млрд.

    Глава Правительства и представители французских компаний обсудили вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-структурами двух стран, а также реализации совместных проектов в сферах энергетики, модернизации водохозяйственной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, цифрового здравоохранения, биометрических систем, автомобилестроения, производства трансформаторов, сборки космических спутников и др.

    Во встрече приняли участие первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития — Б. Атамкулов, национальной экономики — Р. Даленов, экологии, геологии и природных ресурсов — М. Мирзагалиев, здравоохранения — Е. Биртанов, вице-министры иностранных дел, энергетики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, торговли и интеграции, руководство национальных компаний и др.

    В составе французской делегации были представлены компании Total, Orano, Alstom, Airbus, Vicat, Air Liquide, Idemia, Renault CIS & LADA Export, Veolia, Bouygues Travaux Publics, Catering International Services, DV Conseil, Lazard, Sanofi, TechnipFMC, TECOFI S.A.S.

    Движение предприятий Франции (MEDEF) — крупнейшая организация бизнес-сообщества страны, объединяющая 800 тыс. компаний различного профиля деятельности.

    Автор:

    Правительство РК Премьер-министр РК Франция
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