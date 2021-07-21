Аскар Мамин проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в регион Аскар Мамин заслушал доклад акима области С. Трумова о сложившейся в области ситуации в сфере животноводства и проводимой работе по обеспечению кормами пострадавших от засухи районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Налажена поставка и реализация сена из соседних областей — Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской. Завезено более 1200 тонн ячменя, которые были реализованы фермерам ниже рыночной цены. Правительством РК уже выделено 1,9 млрд тенге на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья животных в Мангистауской области. По поручению Премьер-Министра будут дополнительно выделены необходимые средства на формирование стабилизационного фонда для приобретения и доставки фермерским хозяйствам заготовленного сена объемом 114,7 тыс. тонн по доступным ценам, а также на закуп кормов (отрубей) количеством 56,3 тысяч тонн через АО НК «Продовольственная контрактная корпорация».



Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия первого в Казахстане тематического парка TETYSBLU. Объект расположен в туристической зоне Актау, он включает не имеющие аналогов в Центральной Азии аттракционы — BluPower, Watermania, Snorri, а также более 30 уникальных аттракционов. Глава Правительства проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау — отели под брендами «Hilton» и «Fairmont» с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, Aqualina Resort.



В сентябре ожидается завершение строительства гольф-клуба, торговых рядов, вилл и отеля «Fairmont». А. Мамин ознакомился с ходом строительства дополнительного водовода протяженностью 49 км и напорного канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 протяженностью 33 км для обеспечения жизнедеятельности туристической зоны, завершение которых запланировано в октябре текущего года. Премьер-Министр поручил обеспечить своевременное завершение строительства запланированных объектов, а также транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.



Премьер-Министру доложили о развитии рыбного хозяйства в регионе, в т.ч. перспективных проектах строительства завода по выращиванию осетровых видов рыб, организации рыболовства на Каспийском море. Также А. Мамин ознакомился с проектом по созданию рыбоводного комплекса в заливе «Инжу Маржан» с внедрением современных технологий по выращиванию и переработке рыбы объемом до 30 тысяч тонн в год, включая производство рыбных кормов и инкубационного цеха для производства посадочного материала. В СЭЗ «Морпорт Актау» Главе Правительства были презентованы инвестиционные проекты по производству мягкой упаковочной тары, полимерной упаковки, насосных штанг и муфт, каустической соды и хлорсодержащей продукции и др. Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана были рассмотрены во время посещения Премьер-Министром паромного комплекса «Курык» и морского порта «Актау». Мощность перевалки грузов составляет 6 млн тонн в год.

Глава Правительства проинспектировал ход строительства автомобильной дороги первой категории «Актау – Аэропорт», протяженностью 24 км, а также ход реконструкции городской автомобильной дороги от «Хонда» центра до Т-образного перекрестка села Умирзак протяженностью 4,5 км. Полное завершение всех видов работ на данных участках запланировано к первому сентябрю текущего года. А. Мамин ознакомился с работой Центра обработки данных АО «Транстелеком». Стоимость проекта – 6,8 млрд тенге. Центр соответствует стандартам безопасности и надежности уровня Tier III. Всего подобные центры построены в 9 городах Казахстана: Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда, Жезказган, Кызылорда, Нур-Султан и Алматы. Центры обработки данных призваны обеспечить бесперебойную деятельность клиентских серверов, стать технологической основой для цифровизации в стране. Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Аскар Мамин прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область.

