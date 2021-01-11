Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса от АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК и член Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Аскар Мамин принял участие в XXVIII сессии АНК и проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Голосование проходит в здании Дворца мира и согласия.

Советом АНК выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента: депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК Сауытбек Абдрахманов, председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения «Масис», член АНК Аветик Амирханян, аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов, директор КГУ «Технический лицей» отдела образования города Кокшетау Наталья Дементьева, председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана», член Ассоциации предпринимателей АНК Юрий Ли, вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов», член АНК Вакиль Набиев, руководитель фермерского хозяйства «Шыгыс», член АНК Шамиль Осин, генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз» Владимир Тохтасунов, председатель республиканского общественного объединения «Ассоциации азербайджанцев», член АНК Абилфас Хамедов.