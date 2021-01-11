Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Ассамблея народа Казахстана

    Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса от АНК

    11 Января 2021, 10:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК и член Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Аскар Мамин принял участие в XXVIII сессии АНК и проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Голосование проходит в здании Дворца мира и согласия.

    Советом АНК выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента: депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК Сауытбек Абдрахманов, председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения «Масис», член АНК Аветик Амирханян, аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов, директор КГУ «Технический лицей» отдела образования города Кокшетау Наталья Дементьева, председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана», член Ассоциации предпринимателей АНК Юрий Ли, вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов», член АНК Вакиль Набиев, руководитель фермерского хозяйства «Шыгыс», член АНК Шамиль Осин, генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз» Владимир Тохтасунов, председатель республиканского общественного объединения «Ассоциации азербайджанцев», член АНК Абилфас Хамедов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК АНК Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штрафы разоряют малый бизнес - депутат Берденов
    Обеспечить надлежащее состояние курортных зон и туристических объектов поручил Премьер-Министр РК
    Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски