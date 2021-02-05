Аскар Мамин: Приоритеты председательства РК в ЕАЭС учитывают вызовы и возможности в новых условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором призвал усилить работу по объявленным Казахстаном приоритетам своего председательства в ЕАЭС в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В заседании также приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси — Роман Головченко, Кыргызстана — Улукбек Марипов, России — Михаил Мишустин, Узбекистана — Абдулла Арипов, и.о. премьер-министра Молдовы Аурелий Чокой (в онлайн-режиме), председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов и посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, который передал видеообращение Премьер-Министра своей страны Крус Мануэля Марреро.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев направил в адрес глав государств-членов союза обращение, в котором обозначены основные приоритеты в год председательства нашей страны. Они сформулированы с учетом 6-летнего опыта существования ЕАЭС и наиболее актуальных вызовов и возможностей в условиях новой экономической и социальной реальности», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что Казахстан на посту председателя в органах ЕАЭС сосредоточит внимание на придании нового импульса промышленной кооперации, устранению барьеров во взаимной торговле, полноценном использовании потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, всеобъемлющей цифровизации и расширении выхода на внешние рынки.

«Сформированные и усилившиеся в рамках текущего кризиса тренды, в том числе смещение и разрушение формировавшихся десятилетиями производственных и транспортных цепочек, усиление фокуса на повсеместной цифровизации, ужесточение конкуренции за капитал и рынки сбыта, не являются краткосрочными. Они будут формировать условия на глобальных рынках на многие годы вперед и станут частью каркаса новой экономической реальности», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что предлагаемые Республикой Казахстан направления работы полностью соответствуют общим интересам стран ЕАЭС и отражают необходимость ускоренной трансформации экономической, производственной, торговой, институциональной структуры ЕАЭС в новых условиях. В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, направленных на укрепление договорно-правовой базы Евразийского экономического союза.

Заслушана информация ЕЭК о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, где представлены предложения по обеспечению их устойчивого экономического развития. Обсуждены вопросы внутренней и внешней торговой политики ЕАЭС, в том числе совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

Утверждены Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС с Планом мероприятий на 2021-2022 годы, Порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в животноводстве государств-членов ЕАЭС. На пресс-конференции по итогам заседания Премьер-Министр РК сообщил, что Евразийская экономическая комиссия утвердила План мероприятий по реализации инициатив Казахстана, в котором определены 15 основных задач и 84 мероприятий. В текущем году запланирована реализация 57 мероприятий (2022-2025 гг. – 27 мероприятий).



