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    Аскар Мамин принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета

    23 Апреля 2020, 18:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра.

    Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе подходы к цено- (тарифо-) образованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, поэтапную либерализацию международных автомобильных перевозок, выработку гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения.

    В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси – Сергей Румас, Кыргызстана – Мухаммедкалый Абылгазиев, Республики Армения – Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК ЕАЭС
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