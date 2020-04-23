НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра.

Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе подходы к цено- (тарифо-) образованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, поэтапную либерализацию международных автомобильных перевозок, выработку гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения.

В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси – Сергей Румас, Кыргызстана – Мухаммедкалый Абылгазиев, Республики Армения – Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.