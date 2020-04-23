Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Аскар Мамин принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета

23 Апреля 2020, 18:50
Аскар Мамин принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра.

Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе подходы к цено- (тарифо-) образованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, поэтапную либерализацию международных автомобильных перевозок, выработку гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения.

В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси – Сергей Румас, Кыргызстана – Мухаммедкалый Абылгазиев, Республики Армения – Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.


Внешняя политика Казахстана   Премьер-министр РК   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы