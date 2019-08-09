Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

ЧОЛПАН-АТА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В заседании ЕМПС участвовали Премьер-Министры РоссийскойФедерации Д.Медведев, Беларуси — С.Румас, Армении — Н.Пашинян, Кыргызстана —М.Абылгазиев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссииТ.Саркисян.

Перед началом мероприятия состоялась встреча главделегаций стран с Президентом Кыргызстана С.Жээнбековым.

Участники заседания ЕМПС рассмотрели 15 вопросов повесткидня по дальнейшему развитию интеграционных процессов, наращиваниюторгово-экономического сотрудничества, устранению барьеров на внутреннем рынкеЕАЭС. Стороны отметили 25-летие идеи Евразийской интеграции, выдвинутой Первымпрезидентом РК – Елбасы Н.А.Назарбаевым, и 5-летие подписания Договора осоздании Евразийского Экономического Союза.

Главы Правительств обменялись мнениями по вопросамрегулирования алкогольного, финансового рынка, распределения ввозных таможенныхпошлин в рамках ЕАЭС.

Обсуждены концептуальные вопросы трансграничногоинформационного взаимодействия, развития промышленной кооперации,агропромышленного комплекса стран Союза, а также сотрудничества таможенныхслужб государств — членов Таможенного Союза.

«В настоящее времяпродолжается работа по реализации положений Договора о ЕАЭС по актуальнымвопросам сотрудничества, по разработке проекта стратегических направленийразвития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сказал А.Мамин.

По словам Премьер-Министра РК, с учетом складывающихсяусловий в мировой экономике для оказания положительного эффекта на ростэкономик стран ЕАЭС, необходимо уделить особое внимание развитию промышленнойкооперации. Это направление должно стать одной из главных экономических задач вобщей повестке ЕАЭС.

Одним из эффективных инструментов для развитияпредпринимательства, обеспечения занятости населения и роста экономик, можетстать совместная программа развития «экономики простых вещей».

«Этот сектор может дать прирост валового продукта до 1,5%от ВВП», — сказал А.Мамин и предложил разработать цифровую карту распределенияотраслевых предприятий по странам Союза.

Была также отмечена необходимость развития электронныхторговых платформ. Использование данного перспективного мирового тренда будетспособствовать росту как взаимной торговли, так и стимулировать экспорт товаровна рынки третьих стран.

Премьер-Министр РК отметил высокий потенциал ЕАЭС поинтеграции в международную транспортную сеть. Наряду с мерами по упрощениютаможенных процедур при транзите через территорию стран Союза, эффективныминструментом должна стать разрабатываемая в настоящее время Единая транзитнаясистема ЕАЭС.

По словам главы Правительства РК, необходимо развиватьсотрудничество в сфере финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителейфинансовых услуг и инвесторов, торгового и инвестиционного сотрудничества.

В этой связи было предложено использовать возможностиМеждународного финансового центра «Астана». В рамках МФЦА создан Хаб финансовых технологий, который обеспечиваетпостроение высококачественной инфраструктуры для объединения всех региональныхучастников рынка финансовых технологий. Хаб позволяет внедрять и стимулироватьновые продукты на рынок финансовых технологий.

Для активизации сотрудничества в этой сфере был подписанПлан совместных мероприятий между Евразийской экономической комиссией и МФЦА на2019-2021 годы в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МФЦА.

По итогам заседания подписано 12 документов.