Аскар Мамин принял участие в заседании ЕМПС в режиме видеоконференцсвязи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Аскар Мамин рассказал о предпринимаемых Казахстаном мерах по борьбе с распространением COVID-19, стабилизации экономики и поддержке населения и бизнеса. При этом подчеркнул необходимость дальнейшего принятия антикризисных мер не только на уровне национальных экономик, но и в рамках всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Премьер-Министр отметил необходимость усиления самодостаточности ЕАЭС путем полного продовольственного самообеспечения и импортозамещения продукции АПК и товаров первой необходимости.

Глава Правительства указал на важность регионализации производственных процессов на основе существующих и потенциальных конкурентных преимуществ экономик стран-участниц ЕАЭС, разработки совместных подходов по привлечению производственных активов, смещаемых из Юго-Восточной Азии, Китая и других регионов, формирования связей с новыми рынками сбыта, активного формирования благоприятных условий для динамичного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Долгосрочная устойчивость ЕАЭС напрямую зависит от устойчивости торговых процессов. В этой связи нам необходимо пересмотреть подходы к региональной торговле с учетом приоритета товаров и услуг, создаваемых в рамках союза», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость усиления совместной работы по систематизации и последующему устранению всех имеющихся барьеров во взаимной торговле.

«Текущей экономический кризис является не только вызовом для наших экономик, но и возможностью. Совместная работа в рамках ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для формирования фундаментальных факторов долгосрочного роста и развития конкурентоспособности создаваемой в рамках ЕАЭС стоимости», — сказал А. Мамин.

В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси – Сергей Румас, Молдовы – Ион Кику, Кыргызстана – Мухаммедкалый Абылгазиев, Республики Армения – Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, развитие электронной торговли, ускоренной интеграции национальных информационных систем и другие вопросы.

Стороны согласились упростить процедуры экспорта скоропортящейся продукции из Казахстана на территорию государств-членов ЕАЭС путем введения системы сертификата о происхождении серийной продукции. Данная мера позволит минимизировать временные и материальные издержки на получение документов, подтверждающих происхождение казахстанских товаров. Сертификат о происхождении «серийной» продукции может выдаваться единожды в отношении однородной, серийно выпускаемой продукции сроком на 6 месяцев.

По итогам заседания ЕМПС принят ряд решений, поручений и распоряжений, в том числе о мерах ЕАЭС по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19.

Документ предусматривает усиление взаимодействия уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание «зеленого коридора» для импорта социально-значимых товаров путем временного обнуления ставок ввозных таможенных пошлин и упрощения таможенных процедур, введение единых временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны, стимулирование цифровизации торговли и безналичных платежей, совместные мероприятия по созданию противовирусных препаратов и вакцин, налаживанию их массового производства и другие меры.



