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    Аскар Мамин принял участие в заседании ЕМПС и встретился с Александром Лукашенко в Минске

    18 Июля 2020, 09:23

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в город Минск провел встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

    В ходе встречи с Президентом РБ А. Лукашенко обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, сельскохозяйственной, цифровой сферах, промышленной кооперации, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

    Выступая на заседании ЕМПС, Глава Правительства Казахстана подчеркнул, что в целях своевременного и качественного обмена информацией для решения проблемных вопросов взаимодействия необходимо ускорить интеграцию национальных систем в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля.

    К настоящему времени в рамках развития интегрированной информационной системы ЕАЭС разработано 88 общих процессов, из которых 19 (21%) введены в действие.

    Глава Правительства отметил, что увеличение взаимных поставок возможно за счет более полного вовлечения предприятий-производителей ЕАЭС в государственные закупки, в которых ранее была достигнута договоренность предоставлять национальный режим.

    Премьер-Министр подчеркнул необходимость усиления работы созданного в феврале 2018 года в структуре Евразийской экономической комиссии «Цифрового офиса». Из 78 цифровых инициатив поддержано только 14 (18%), 20 находятся на доработке (40 отклонено, 4 на рассмотрении).

    Участники заседания рассмотрели ход работы по устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, дальнейшему развитию системы маркировки товаров средствами идентификации, формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также другие вопросы.

    По итогам заседания принята межгосударственная программа «Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли». Программа предусматривает объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, создание единого банка данных космической съемки и совместной космической системы ДЗЗ на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий стран ЕАЭС.

    ЕМПС утвердил комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств-членов ЕАЭС, распорядился разработать карты развития агроиндустрии и индустриализации ЕАЭС, а также принял решение о непроставлении с 1 марта 2021 года отметок таможенных органов в транспортных, коммерческих и иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде.

    Премьер-Министр РК А. Мамин провел двусторонние переговоры с главами правительств Беларуси — Р. Головченко, Кыргызстана — К. Бороновым, России – М. Мишустиным, Молдовы — И. Кику.

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    Премьер-министр РК Беларусь
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