Аскар Мамин принял участие в торжественном собрании к 30-летию Независимости в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, где дал старт работе новых производств и объектов социально-культурной инфраструктуры, а также вручил жителям региона государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан А. Мамин отметил, что Карагандинская область обладает высоким экономическим потенциалом и вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие всей страны.

С 1991 года валовый региональный продукт вырос в 24 раза. Карагандинские предприятия производят более 34% каменного угля в стране, 14,5% железной руды, 28% добычи медной руды, 100% плоского проката и марганцевых руд, 82% рафинированной меди, 32,7% аффинированного серебра и 11,1% аффинированного золота.

Область производит пятую часть (или 21%) всей обработанной продукции в РК и по праву считается мощным индустриальным центром, занимающем лидирующие позиции в стране. Программа индустриализации позволила организовать в регионе производство ранее не выпускавшихся десятков новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Совместно с зарубежными партнерами в области идет реализация проектов по сборке пассажирских автобусов, карьерной и дорожной техники. Ежегодно планируется выпускать 1100 автобусов и 400 единиц спецтехники и спецтранспорта.

Начата реализация крупного проекта по производству автомобильных шин объемом 3,5 млн штук в год для легкового, легкогрузового и грузового транспорта с последующим сбытом на внутреннем и экспортных рынках. В перспективе планируется расширение мощности предприятия до 9 млн шин в год.

Активно модернизируется транспортная инфраструктура, строятся детские сады, школы и медицинские и спортивные объекты. За годы Независимости построено 8 млн кв м жилья.

В рамках дальнейшего развития потенциала области до 2025 года планируется реализация более 150 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 3,5 трлн тг в таких перспективных отраслях, как строительство, металлургия, химическая промышленность, энергетика, горно-металлургический комплекс, производство строительных материалов, машиностроение и др.

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министр РК А. Мамин ко Дню Независимости вручил руководителям и рабочим сельскохозяйственных и промышленных предприятий, государственным служащим, сотрудникам сфер образования и науки, здравоохранения, культуры и предпринимателям Карагандинской области государственные награды.

Орденом «Барыс» III степени награжден учредитель ТОО «YDD Corporation» Ерлан Нигматулин, Орденом «Құрмет» — директор Многопрофильной больницы No.2 г. Караганды Арыстан Магзумов, председатель правления АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» Сергей Бартош, ветеран труда Ерлан Смаилов, гендиректор ТОО «Карагандинской фармацевтический комплекс» Сергей Барон, руководитель Областной специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва им. А. Молдагуловой Ерден Халилин.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены горнорабочий шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» Бахтияр Мурзалин, машинист крана филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» — ПО «Жезказганцветмет» Улмаш Танкибаева, электросварщик ТОО «Құрылысмет» Ринат Хайруллин.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены глава КХ «Мирас» Самет Бабаков, артист Карагандинского академического театра музыкальной комедии Анна Беспалова, руководитель регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» управления внутренней политики Карагандинской области Айтбай Жумагулов, глава ТОО «Сункар 2015» Виктор Летута.

Медалью «Шапағат» награждены директор поликлиники No.5 г. Караганды Марал Баязитова и руководитель нейрохирургического центра Многопрофильной больницы им. профессора Х.Ж. Макажанова Габит Махамбаев.

Почетная грамота РК вручена директору Уштобинской опорной школы Сауле Артыкбаевой.

В ходе рабочей поездки Глава Правительства принял участие в церемонии запуска II фазы проекта ТОО «Forever Flourishing (Middle Asia) Pty Ltd» — линии по выпуску стального проката и швеллеров. Мощность производства составит 90 тыс. тонн продукции в год. Проект позволит обеспечить строительную отрасль страны стальным прокатом и увеличить экспортный потенциал обрабатывающей промышленности.

Премьер-Министр посетил индустриальную зону «Saran» в г. Сарань, где ознакомился с ходом реализации совместного проекта группы «Allur» и «Татнефть» по строительству шинного завода «KamaTyresKZ» мощностью 3,5 млн шин в год. Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов доложил, что на сегодняшний день выполнено проектирование на 78% и строительно-монтажные работы на 20%. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2022 года. Предприятие создаст более 1100 новых рабочих мест.



Главе Правительства была продемонстрирована первая шина, произведенная специалистами будущего завода, которые проходят обучение в Нижнекамске (Татарстан) на крупнейшем предприятии шинной промышленности РФ.

А. Мамин также посетил новый Дворец школьников площадью около 12 тыс. кв. м, где созданы условия для занятий детей в кружках научно-технического, музыкально-эстетического, психолингвистического, художественного и других направлений.