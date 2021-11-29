Аскар Мамин принял участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27-28 ноября т.г. Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочий визит в г. Ашхабад, где принял участие в XV саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и провел переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В своем выступлении на саммите Организации экономического сотрудничества Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил рост совокупного товарооборота Казахстана со странами ОЭС за 9 месяцев т.г. на 31% до $8,2 млрд. Это также выше показателя 2019 допандемийного года на 22%.

Глава Правительства предложил разработать Дорожную карту по наращиванию торговых потоков и Программу продовольственной безопасности ОЭС, предусматривающую создание совместных производственных процессов в сфере АПК, расширение применения оффтейк контрактов во взаимной торговле продовольственными товарами и другие меры.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость дальнейшей работы по формированию выгодных и взаимодополняющих маршрутов на пространстве ОЭС. До конца т.г. через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту будет перевезено около 1 млн контейнеров, что на 25% больше, чем в прошлом году.

«Формирование на пространстве ОЭС взаимодополняемых, а не конкурирующих между собой транспортных транзитных коридоров является одним из ключевых условий повышения устойчивости и развития экономик наших стран в будущем», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства также выступил с инициативой создания Специального совета стран ОЭС по транспортно-транзитной политике высокого уровня, решения которого станут основой для выработки согласованной политики по ключевым вопросам данной сферы.

А. Мамин предложил разработать Стратегию кооперационного развития экономик ОЭС с учетом вызовов COVID-19 и стратегических задач постпандемического периода.

В саммите ОЭС приняли участие президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Азербайджана — Ильхам Алиев, Ирана — Ибрагим Раиси, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Пакистана — Ариф Алви.

По итогам саммита принята Ашхабадская декларация, а также проведена церемония наград ОЭС по 5 номинациям. В категории «история, культура, литература и изобразительное искусство» победителем стал основоположник антропологии в Казахстане, доктор исторических наук, академик НАН РК, член-корреспондент Болонской академии наук Оразак Исмагулов.

В ходе встречи Премьер-Министра РК А.Мамина с Президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах.

Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.

Несмотря на карантинные меры и текущую ситуацию в мире, уровень торговли Казахстана с Туркменистаном сохранил устойчивый рост — товарооборот за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 43,6% до $144 млн за счет роста экспорта РК на 78,1%. Поставлена задача обеспечить в ближайшие годы товарооборот на уровне $500 млн.

За 10 месяцев 2021 г. объем перевозок грузов с участием железных дорог Казахстана и Туркменистана, в т.ч. транзитных в Афганистан и Иран, превысил 1 млн тонн.

В рамках визита в г. Ашхабад Премьер-Министр РК А.Мамин также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Шахымом Абдрахмановым, в ходе которых рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.