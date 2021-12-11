Аскар Мамин принял участие в открытии монумента Независимости и торжественном собрании в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область, где принял участие в открытии монумента Независимости и торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Монумент Независимости отражает многие эпохальные события в истории нашей страны и этапы ее становления, символизирует неделимость и нерушимость нашего государства», — сказал А. Мамин, выступая на открытии монумента Независимости.



Высота монумента составляет 15,7 м, диаметр — 10,9 м. На вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства — Керея и Жанибека, в нижней части — барельеф с историей развития Казахстана. В центральной части монумента расположены скульптуры трех верховных биев — Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би, а также высечена цитата Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева на трех языках: «Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной — крепко держать в руках знамя Независимости».

В церемонии открытия монумента Независимости также приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, доктор филологических наук, профессор Государственного университета им. Шакарима Арап Еспенбетов, писатель Алибек Кантарбаев и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова, представители общественности региона.

В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, А. Мамин отметил, что Восточно-Казахстанская область обладает высоким промышленным и аграрным потенциалом, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие всей страны. С 1991 года валовый региональный продукт вырос в 25 раз. В области производится около 10% продукции промышленного производства всей страны, более 11% всей обработанной продукции РК.

Регион является мощным индустриальным центром, занимающим лидирующие позиции в РК. Программа индустриализации позволила организовать в области производство ранее не выпускавшихся десятков новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Важнейшим сектором экономики региона является агропромышленный комплекс, который способствует обеспечению продовольственной безопасности страны. Активно модернизируется транспортная и инженерная инфраструктура, строятся детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты. За годы Независимости построено более 8 млн кв. м жилья. В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация около 200 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 4,5 трлн тг в таких перспективных отраслях, как металлургия, химическая промышленность, АПК, энергетика, ВИЭ, строительство.

На торжественном собрании также выступил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министр РК А. Мамин ко Дню Независимости вручил руководителям и рабочим сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сотрудникам сфер образования, здравоохранения и спорта Восточно-Казахстанской области государственные награды. Орденом «Достық» II степени награжден председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Геннадий Пуссеп. Орденом «Құрмет» награждены исполнительный директор по коммерции ТОО «Казцинк» Игор Радович, председатель правления АО «Ульбинский металлургический завод» Сергей Бежецкий, президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Асем Мамутова, учитель лицея No.44 им. Оралхана Бокея Багжамал Садыкова. Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены тракторист ТОО «Төре-Тоғам» Омиртай Асипов и гальваник участка изделий из драгоценных металлов РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» Людмила Гречухина. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награжден тренер-преподаватель Восточно-Казахстанской областной школы высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта Айдар Каирбаев. Медалью «Шапағат» награждена главная медицинская сестра районной больницы Шемонаихинского района Вера Шеплякова, Почетной грамотой РК — глава крестьянского хозяйства «Алгул» Алибек Бахтияров.

