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    Аскар Мамин принял участие в глобальном саммите по изменению климата COP26

    2 Ноября 2021, 09:16

    ГЛАЗГО. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в г.Глазго (Шотландия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В своем выступлении глава Правительства подчеркнул, что Казахстан одним из первых в мире ратифицировал Парижское соглашение (6 декабря 2016 г.). В реализацию данного документа РК к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а также принял новый Экологический кодекс.

    «Казахстан увеличит объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, выработку энергии из экологически чистых источников - в 2 раза с 20% до 38%. Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году. Планируется, что доля вырабатываемой из угля энергии снизится с 70% до 40%», - сказал А.Мамин.

    Премьер-Министр отметил, что на саммите по климатическим амбициям в декабре 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Для ее реализации Правительство РК завершает разработку стратегического документа, который предусматривает значительные реформы во всех секторах экономики с акцентом на энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов.

    Углеродная нейтральность Казахстана будет достигнута путем повышения устойчивости землепользования и водопользования, энергетической эффективности экономики, электрификации и широкомасштабного использования экологически чистых, в т.ч. возобновляемых источников энергии. При реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.

    Глава Правительства подтвердил приверженность Казахстана выступить в качестве Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию. Это позволит объединить усилия стран региона в обеспечении «зеленого» экономического роста через трансферт технологий, привлечение зеленого финансирования, обмен знаниями и инновациями на площадке Центра зеленых финансов МФЦА и других региональных организаций, занимающихся климатической повесткой.

    В рамках СОР26 Казахстан присоединился к Декларации по лесам и землепользованию, а также Обязательству по образованию и вовлечению молодежи.

    В ходе Саммита мировых лидеров глава Правительства Казахстана провел встречи с Президентами Финляндии Саули Ниинестё, Монголии - Ухнаагийном Хурэлсухом, Кыргызстана - Садыром Жапаровым, Латвии - Эгилсом Левитсом, Премьер-Министрами Нидерландов Марком Рютте, Индии - Нарендрой Моди и Специальным посланником Президента США по вопросам климата Джоном Керри.

    В контексте подготовки Казахстана к председательству на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (г. Женева, 30 ноября - 3 декабря 2021 г.) Премьер-Министр РК А.Мамин встретился с Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и Государственным министром внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.

    По итогам визита и двусторонних встреч принято совместное заявление правительств Республики Казахстан и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о стратегическом партнерстве и совместных усилиях по реагированию на изменение климата.

    Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, декарбонизации экономики, реализации потенциала Казахстана в области развития возобновляемых источников энергии, «зеленого» финансирования, сохранения лесов, повышения эффективности землепользования и др.

    «За 30 лет с момента обретения Казахстаном Независимости и установления дипломатических отношений казахстанско-британские связи приобрели характер прочного партнерства, основанного на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве», - подчеркивается в совместном заявлении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Аскар Мамин
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