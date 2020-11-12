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Аскар Мамин принял нового директора Азиатского банка развития в РК

12 Ноября 2020 12:49
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Аскар Мамин принял нового директора Азиатского банка развития в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял директора представительства Азиатского банка развития (АБР) в РК Наримана Маннапбекова, сменившего на этом посту Джованни Капаннелли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества РК и АБР в реализации проектов развития инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, здравоохранения и минимизации последствий пандемии на экономику Казахстана. C 1994 года АБР выделил свыше $5,1 млрд займов на реализацию в Казахстане государственных проектов по развитию финансов, инфраструктуры, энергетики, сектора коммунальных услуг и других сфер. АБР профинансировал на $50 млн порядка 100 проектов технической помощи в транспортном и сельскохозяйственном комплексах, образовании, здравоохранении, развитии малого и среднего бизнеса. Более $628 млн было выделено на реализацию проектов частного сектора в транспортной отрасли, сфере коммунальных услуг, животноводстве и др.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК  
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