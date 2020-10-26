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    Аскар Мамин принял министра обороны Турции

    26 Октября 2020, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Глава Правительства отметил высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

    «Большую роль в расширении двустороннего взаимодействия играют сложившиеся дружественные отношения между лидерами наших государств. Наряду с конструктивным диалогом, интенсивно проводимом в двустороннем формате, успешно развивается практическое взаимодействие в рамках ООН, ОИС, ОБСЕ и СВМДА», — сказал А. Мамин.

    Турция входит в топ 10 стран - основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между РК и ТР по итогам 2019 года превысил 3 млрд долларов. За 8 месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 1,4% к соответствующему периоду прошлого года, составив 2,1 млрд долларов. За годы независимости РК приток прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил более 3,7 млрд долларов.

    Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сферах военного образования и оборонно-промышленного комплекса, в том числе реализации турецкими компаниями ряда инвестиционных проектов в сфере ОПК.

    Во встрече приняли участие министр обороны РК Н. Ермекбаев и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б. Атамкулов.

    Ранее сообщалось, что министр обороны РК Нурлан Ермекбаев провел встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

    Автор:

    Правительство РК Премьер-министр РК Армия Турция
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