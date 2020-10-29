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    Аскар Мамин принял министра иностранных дел Кыргызстана

    29 Октября 2020, 19:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Глава Правительства отметил важность реализации ранее достигнутых между странами договоренностей, включая пункты Комплексной программы сотрудничества между РК и КР на 2020-2022 годы.

    Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, логистической, водно-энергетической сферах, а также взаимодействие в минимизации негативных последствий пандемии.

    Во встрече принял участие министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

    Автор:

    Премьер-министр РК Кыргызстан
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