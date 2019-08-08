Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >

    Аскар Мамин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

    8 Августа 2019, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 августа 2019 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    На повестке заседания ЕМПС – вопросы по дальнейшему развитиюинтеграционных процессов в рамках Союза в области функционирования внутреннегорынка, промышленной кооперации, трансфера технологий, сельского хозяйства,таможенного администрирования, транспорта и логистики, трансграничногоинформационного взаимодействия.

    Ожидается, что глав правительств государств-членовЕвразийского экономического союза примет Президент Кыргызской РеспубликиСооронбай Жээнбеков.

    Автор:

    Премьер-министр РК Кыргызстан ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Премьер -Министр Казахстана возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров