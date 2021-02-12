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    Аскар Мамин представил Дорожную карту по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan»

    12 Февраля 2021, 13:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании фракции партии «Nur Otan», которое провел руководитель фракции, Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    «По поручению Председателя партии «Nur Otan», Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева разработана Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поручил принять меры по своевременному и эффективному исполнению предвыборной программы», — сказал А. Мамин, представляя документ депутатам.

    Дорожная карта включает 362 мероприятия по реализации четырех направлений Предвыборной программы: «Равные возможности для всех», «Интеллектуальная, здоровая и бережливая нация», «Устойчивое развитие экономики и регионов», «Подотчетное государство и ответственные граждане». Будут реализованы системные меры по поддержке и укреплению казахстанских семей путем наращивания объемов жилищного строительства, в т.ч. льготного социального жилья, развития женского предпринимательства, дошкольного и среднего образования.

    Правительство примет меры по дальнейшему развитию и модернизации инфраструктуры городов и сел, реконструкции и обеспечению придорожным сервисом республиканских дорог. Качественный и устойчивый экономический рост будет обеспечен за счет сбалансированной макроэкономической политики, дальнейшей диверсификации экономики, таргетированного привлечения инвестиций и проактивного продвижения экспорта.

    Будут реализованы комплексные меры по сохранению и увеличению занятости населения. Ежегодно активными формами занятости будут охвачены не менее 700 тысяч человек. К 2025 году все государственные услуги будут автоматизированы и переведены в электронный формат. «Разработанный проект Дорожной карты включает в себя все необходимые мероприятия для полноценной и качественной реализации Предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Правительство обеспечит своевременное исполнение всех мероприятий. Результатом реализации всех мер станет реальное повышение качества жизни и благосостояния населения в условиях новой реальности», — сказал А. Мамин.

    После выступления Премьер-Министра члены Правительства ответили на вопросы депутатов о различных аспектах реализации предвыборной программы партии «Nur Otan».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Мажилис Нур Отан Политические партии
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