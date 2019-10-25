Аскар Мамин предложил сконцентрироваться над устранением адмбарьеров в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Комплексное устранение административных барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС является приоритетной задачей на пути развития взаимной торговли на пространстве ЕАЭС, заявил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин сегодня в Москве в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

А.Мамин подчеркнул, что ЕАЭС является не только открытой организацией для сотрудничества со всеми странами интеграционными объединением, но и инвестиционно привлекательным рынком, однако для дальнейшего эффективного движения вперёд требуется решение ряда актуальных вопросов.

«К сожалению, мы не видим динамики развития взаимной торговли по итогам периода этого года. Данные тенденции вызывают обеспокоенность развитием взаимной торговли, препятствуют административные барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС, комплексное устранение которых является нашей приоритетной задачей, - сказал А.Мамин.

«Действующий порядок устранения барьеров, с которыми сталкивается бизнес, не позволяет обеспечить транспарентность и эффективность. В этой связи нами разработаны и направлены в ЕЭК поправки в Порядок, которые позволят регламентировать процесс выработки решений и сократить сроки рассмотрения обращений», - сообщил Премьер РК.

А.Мамин также отметил значимость развития цифровой торговли. «Необходимо уделить особое внимание развитию каналов цифровой торговли и стимулировать экспорт товаров и услуг в-третьих страны в рамках разрабатываемой ( в ЕАЭС) Дорожной карты по созданию условий для развития цифровой торговли», - отметил он.

Глава Правительства РК также отметил необходимость проведения работы по выходу на сельскохозяйственные рынки третьих стран.

«Считаю, что нам необходимо проводить совместную работу для выхода на рынки третьих стран. Предлагаю поручить Комиссии провести анализ присутствия нашей сельхозпродукции на зарубежных рынках, определить перечень товаров, по которым мы конкурируем и предложить конкретные меры для увеличения экспорта», - подчеркнул Аскар Мамин, добавив, что это увеличение должно стать следствием роста качества продукции стран ЕАЭС.