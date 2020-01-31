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    Аскар Мамин предложил до конца 2021 года полностью перейти на электронные госзакупки в странах ЕАЭС

    31 Января 2020, 17:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета предложил ввести ряд нововведений в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер предложил партнерам по ЕАЭС решить вопросы с реестром согласованных препятствий, которые содержат 68 пунктов.

    «Реестр начинали с 60, вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, с каждым годом мы его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры. Ранее казахстанской стороной было инициирование поправки в порядок устранения барьеров, позволяющей регламентировать процесс рассмотрения обращения до трех месяцев. Вместе с тем до настоящего времени продвижения в данном вопросе нет… Предлагаю поручить комиссии ускорить согласование данных поправок», - сказал он.

    Глава Правительства также предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС.

    «В настоящее время общее знание электронных цифровых подписей является одной из целей развития рынка госзакупок. Для полноформатного функционирования рынка госзаупок необходимо обеспечить 100% переход на электронный формат», - заявил он.

    Он также затронул вопросы использования нелицензионной продукции.

    «На сегодняшний день во всем пространстве ЕАЭС остро стоит вопрос нелицензионной продукции. По оценкам Ассоциации производителей программного обеспечения показатель составляет 75%. Рынок нелегальных программ в Казахстане оценивается порядка 90 млн долларов, это с учетом ущерба нашей экономики», - добавил он.

    В этой связи Аскар Мамин предложил комиссии выработать совместную тактику по борьбе с пиратством.

    Отметим, в Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Правительство РК Алматы ЕАЭС
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