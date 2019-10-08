Аскар Мамин: Правительство возьмет на контроль исполнение плана по празднованию 175-летия Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в город Семей Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание с активом города по вопросам реализации Комплексного плана социально-экономического развития Семея на 2020-2025 годы, а также подготовки к проведению 175-летия Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О результатах социально-экономического развития г. Семея и планах до 2025 года доложили аким города Ермак Салимов, первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Комплексный план социально-экономического развития Семея на 2020-2025 годы содержит 56 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 260,2 млрд тенге. Из них республиканский бюджет – 98,5 млрд тенге, местные бюджеты – 85,5 млрд тенге, частные инвестиции – 76,1 млрд тенге. Инвестиции будут направлены на развитие предпринимательства, АПК, жилищного строительства и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Комплексного плана позволит к 2025 году увеличить ВРП в 1,6 раза (в реальном выражении) или в номинальном выражении до 300 млрд тенге. Будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест, объем продукции сельского хозяйства увеличится на 19% и составит 43 млрд тенге. Планируются введение в эксплуатацию 133 многоэтажных домов или 702,9 тыс. кв. м жилья и увеличение средней продолжительности жизни до 75 лет. По итогам 2025 года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 73,6 до 95%.

«Семей занимает особое место в культурном и духовном наследии страны и в истории независимого Казахстана. Елбасы Нурсултан Назарбаев проявляет особую заботу об этом регионе, городе Семее. Ранее по поручению Елбасы был принят Комплексный план социально-экономического развития г. Семея на 2013-2017 годы. За счет его реализации и других программ за последние 5 лет увеличились объемы промышленного производства на 38%, продукции сельского хозяйства – на 63%, розничного товарооборота – в 1,6 раза, инвестиций в основной капитал – в 1,4 раза, объем бюджета – в 1,8 раза. В последние годы также отмечается положительная динамика роста численности населения», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что Правительством принят новый Комплексный план социально-экономического развития города Семея на 2020-2025 годы по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, уделяющего особое внимание социально-экономическому развитию города и повышению качества жизни населения.

Глава Правительства поручил принять соответствующие меры по своевременному и качественному исполнению предусмотренных Комплексным планом мероприятий, а также обеспечить контроль за своевременным и эффективным использованием средств.

Говоря о проведении в 2020 году 175-летнего юбилея Абая, А. Мамин отметил, что Правительство возьмет на особый контроль исполнение плана, охватывающего более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях.

«Президент страны подчеркнул, что мы отметим юбилей на государственном уровне. На родину Абая приедут гости со всего мира. Поэтому наша главная задача – организовать и достойно провести все запланированные мероприятия», — сказал Премьер-Министр.

В рамках контроля над реализацией инициированных Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым госпрограмм «Нұрлы жер» и индустриально-инновационного развития, а также исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию города Семея А. Мамин ознакомился с деятельностью автосборочных предприятий ТОО «СемАз» и «Daewoo Bus Kazakhstan», ходом строительства культурно-спортивного комплекса «Абай Арена», а также многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Қарағайлы». Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

«Основная цель - учение мудрого Абая донести до молодежи, широкая популяризация его идей и мыслей. Поручаю Правительству подготовить всё необходимое для празднования дня рождения Абая. Абай в действительности является зеркалом казахской сущности», - сказал Глава государства.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».