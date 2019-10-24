Аскар Мамин: Правительство примет все меры для совершенствования условий ведения бизнеса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в VI Съезде Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Правительство и НПП «Атамекен» тесно взаимодействуют для эффективной реализации поставленных Елбасы Н. Назарбаевым и Президентом К. Токаевым стратегических задач по обеспечению качественного роста экономики и повышению благосостояния казахстанцев», — сказал А. Мамин.

На сегодня свыше 30% активного населения страны занято в малом и среднем бизнесе. Доля МСБ в экономике составляет 28,5%.

«Перед нами совместно с НПП «Атамекен» поставлена стратегическая задача по доведению этого показателя до 35% в 2025 г. и до 50% к 2050 г. Для этого принимается комплекс системных и структурных мер», — сказал А. Мамин.

Большой потенциал для привлечения инвестиций имеют обрабатывающая промышленность, топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, туризм, транспорт и логистика.

«Мы призываем отечественный бизнес к принятию самого активного участия в этих процессах и стремимся создать привлекательные условия как для казахстанских, так и для зарубежных инвесторов», — сказал А. Мамин.

Благодаря проведенной работе повышена позиция Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка до 25-ого места. В целях дальнейшего улучшения бизнес климата разрабатывается 8-й пакет законодательных инициатив. Он направлен на дальнейшее упрощение процедур открытия банковских счетов, регистрации предприятий, в том числе в качестве плательщика НДС, а также усиление защиты миноритарных акционеров.

Будут законодательно заложены принципы «презумпции добросовестности предпринимателей». Все неопределенности и, неурегулированные действующим законодательством вопросы будут толковаться в пользу субъекта предпринимательства. Предусмотрен «переходный период» в отношении норм, накладывающих дополнительные обязанности на бизнес и граждан.

Глава Правительства отметил, что за годы реализации Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» просубсидировано свыше 14 тыс проектов на общую сумму кредита 2,5 трлн тг, общая сумма выплаченных субсидий превысила 240 млрд тг.

«Учитывая высокую эффективность Госпрограммы, срок ее реализации будет продлен до 2025 г.», — сказал А. Мамин.

В рамках реализации 5-ти социальных инициатив Елбасы выдано около 24 тыс. микрокредитов. В результате, работой обеспечено более 22 тыс. человек. По проекту «Бастау-Бизнес» за 3 года обучено основам ведения бизнеса более 88 тыс. человек. Краткосрочным профессиональным обучением будет охвачено дополнительно порядка 300 тыс. человек.

Премьер-Министр подчеркнул, что на особом контроле находится развитие местного содержания, принимаются меры по защите внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции, расширен функционал Проектного офиса «экономики простых вещей», определены 10 приоритетных товарных групп для импортозамещения.

«Это позволит обеспечить сокращение импорта на порядка $5 млрд, снизить импорт инфляции и процентные ставки на кредиты. Для таких проектов государством будет предоставлен весь пакет необходимых мер поддержки», — сказал А. Мамин.

Развитие предпринимательства во многом носит региональный характер. В этой связи Правительством совместно с НПП «Атамекен» проведен страновой скрининг для определения точек роста в регионах. На сегодня в систему уже загружено около 1,8 млн данных о респондентах. Опрос идет в 6 тыс. населенных пунктах по всей стране. В результате, меры государственной поддержки будут выработаны «на уровне районов и сельских округов».

Глава Правительства в качестве важнейшей задачи назвал наращивание экспорта несырьевых товаров с более высокой добавленной стоимостью. В этих целях выделено 500 млрд тг на следующие 3 года. Определены 7 товарных групп для диверсификации экспорта.

«Правительство сделает все возможное, чтобы в Казахстане были созданы одни из самых благоприятных условий для ведения бизнеса. Мы продолжим работу по дальнейшему совершенствованию бизнес-среды», — сказал А. Мамин.