Аскар  Мамин поздравил народ Казахстана с Днем единства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил граждан страны с праздником 1 мая – Днем единства народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

«Дорогие соотечественники, поздравляю с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник – символ нашего единения и общего будущего. В Казахстане проживают представители разных национальностей, но все мы – один народ, мы – казахстанцы. Благодаря единству и крепкой связи поколений многонационального общества, Казахстан преодолевал все трудности и успешно развивался на разных этапах своей истории. Сегодня наша общая задача – сберечь и укрепить межнациональное согласие и взаимопонимание. Эти традиционные ценности нашего народа являются важнейшим условием стабильного и динамичного социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения. Только от нашей сплоченности, созидательного труда, энергии и настойчивости в решении самых сложных общенациональных задач зависит, каким будет наш общий дом – Республика Казахстан. Пусть День единства вдохновляет нас на новые свершения и успехи на благо Казахстана! Желаю всем соотечественникам, каждой семье крепкого здоровья, мира и благополучия!» - говорится в поздравлении Премьер-Министра РК.