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Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с 8 марта

7 Марта 2020 14:05
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Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с 8 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем – 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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«Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот весенний день озаряет нас светом ваших улыбок. Вы не только заботитесь о своих семьях, родных и близких, но и вносите большой вклад в развитие Казахстана.
Вы дарите окружающим любовь и заботу, тепло материнского очага. Мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам! Будьте здоровы, любимы и счастливы!
С наилучшими пожеланиями, Аскар Мамин», - говорится в поздравлении.


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Ключевые слова: Премьер-министр РК,
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