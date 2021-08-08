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    Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником

    8 Августа 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

    «Уважаемые работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя. Ваша профессия является одной из самых почетных, созидательных и востребованных в жизни общества. Вы строите промышленные и социальные объекты, жилье, развиваете инженерную и транспортную инфраструктуру нашей страны. Ваш благородный труд нацелен на повышение качества жизни и обеспечение достойного будущего всех казахстанцев. Сегодня строительный сектор является одним из основных драйверов экономики, от вашего профессионализма и преданности делу зависит реализация масштабных задач социально-экономического развития Казахстана. Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, успехов и благополучия!», - говорится в поздравлении.

    Автор:

    Премьер-министр РК Строительство Аскар Мамин
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