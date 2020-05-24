Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Ораза айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских мусульман с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
«Поздравляю всех мусульман со светлым праздником Ораза айт, знаменующим завершение Священного месяца Рамазан – времени духовного и нравственного совершенствования, благих дел, укрепления веры и силы воли.
Пусть Всевышний примет благие дела, молитвы и пост верующих, а все духовные и нравственные достижения мусульман в прошедший месяц будут сохранены в течение года и приумножены во время следующего Рамазана.
Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия!»,- говорится в поздравлении Премьер-Министра Казахстана .