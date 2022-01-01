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    Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом

    1 Января 2022, 00:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    «Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом! Прошедший 2021 год был непростым, но успешным для нашей страны – благодаря усилиям всех казахстанцев нам удалось достойно преодолеть все трудности, обеспечить устойчивый рост основных отраслей экономики и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. В этом году предстоит большая работа по реализации масштабных задач социально-экономического развития страны, укреплению устойчивости к возможным новым волнам пандемии, дальнейшему повышению благосостояния и качества жизни казахстанцев. Уверен, что сплоченность, трудолюбие и оптимизм позволят нам осуществить все задуманные планы и достичь поставленных целей! От всего сердца желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия близким и успехов в новых начинаниях! Пусть в каждой семье будут гармония, радость и счастье!», - сказал Аскар Мамин.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым 2022-м годом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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