Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом! Прошедший 2021 год был непростым, но успешным для нашей страны – благодаря усилиям всех казахстанцев нам удалось достойно преодолеть все трудности, обеспечить устойчивый рост основных отраслей экономики и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. В этом году предстоит большая работа по реализации масштабных задач социально-экономического развития страны, укреплению устойчивости к возможным новым волнам пандемии, дальнейшему повышению благосостояния и качества жизни казахстанцев. Уверен, что сплоченность, трудолюбие и оптимизм позволят нам осуществить все задуманные планы и достичь поставленных целей! От всего сердца желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия близким и успехов в новых начинаниях! Пусть в каждой семье будут гармония, радость и счастье!», - сказал Аскар Мамин.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым 2022-м годом.