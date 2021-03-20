Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил с казахстанцев с Наурызом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Наурыз мейрамы! Этот весенний праздник почитается нашим народом как начало нового года и пробуждения природы. Наурыз олицетворяет энергию роста и доброго будущего, вселяя в людей оптимизм и надежду на свершение самых светлых и заветных желаний. Древние традиции Наурыза передаются из поколения в поколение, вызывая в человеке самые лучшие чувства — доброту и внимание к окружающим, гостеприимство и взаимопомощь, гармонию с природой.

С приходом весны люди ходят друг другу в гости, сажают деревья, расчищают родники, помогают тем, кто нуждается в заботе и поддержке. С обретением независимости празднование Наурыза приобрело особое значение в укреплении мира и обеспечении единства многонационального народа нашей страны. Это поистине один из самых любимых праздников казахстанцев, независимо от их национальности, языка и религии. Желаю всем жителям Казахстана добра, благополучия и процветания, пусть в каждой семье будет много радостных и светлых дней! Әз Наурыз халқымызға берекелі ырысын, шуақ нұрын ала келсін! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!», - отметил Аскар Мамин.

