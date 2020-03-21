Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Наурызом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил с казахстанцев с Наурызом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю вас с Наурыз мейрамы – нашим любимым праздником, символизирующим начало весны, обновления и роста, тепло и надежды, доброе будущее!
В этом году в интересах здоровья каждого из нас и всех казахстанцев мы празднуем Наурыз без массовых гуляний, в узком семейном кругу. Уверен, что мы преодолеем все трудности и в следующем году сможем встретить Наурыз всем нашим единым многонациональным народом.
От всей души желаю всем жителям Казахстана крепкого здоровья, взаимного уважения, мира и благополучия!
Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын! Наурыз мейрамы құтты болсын!
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