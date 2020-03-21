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Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Наурызом

21 Марта 2020 14:03
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Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил с казахстанцев с Наурызом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Дорогие казахстанцы!

Поздравляю вас с Наурыз мейрамы – нашим любимым праздником, символизирующим начало весны, обновления и роста, тепло и надежды, доброе будущее!

В этом году в интересах здоровья каждого из нас и всех казахстанцев мы празднуем Наурыз без массовых гуляний, в узком семейном кругу. Уверен, что мы преодолеем все трудности и в следующем году сможем встретить Наурыз всем нашим единым многонациональным народом.

От всей души желаю всем жителям Казахстана крепкого здоровья, взаимного уважения, мира и благополучия!

Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын! Наурыз мейрамы құтты болсын!


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Наурыз, Общество,
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