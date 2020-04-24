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    Аскар Мамин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

    24 Апреля 2020, 09:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских мусульман с началом месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    «Поздравляю мусульман Казахстана с началом Священного месяца Рамазан. Это время духовного и нравственного совершенствования, когда чистые помыслы и благие дела человека воздаются Всевышним многократно, а соблюдение великого поста Ораза укрепляет веру и дух, развивает самодисциплину и силу воли.

    Рамазан способствует проявлению в полной мере лучших человеческих качеств – доброты, милосердия, щедрости, что объединяет не только мусульман, но и представителей других религий в нашей стране.

    Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, терпения, душевных сил и веры в лучшее, мира и благополучия!» - сказал премьер-министр.

    Напомним, сегодня начался священный для мусульман месяц Рамазан.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан.

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    Правительство РК Премьер-министр РК Религия
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