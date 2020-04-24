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Аскар Мамин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

24 Апреля 2020, 09:11
Аскар Мамин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских мусульман с началом месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

«Поздравляю мусульман Казахстана с началом Священного месяца Рамазан. Это время духовного и нравственного совершенствования, когда чистые помыслы и благие дела человека воздаются Всевышним многократно, а соблюдение великого поста Ораза укрепляет веру и дух, развивает самодисциплину и силу воли.

Рамазан способствует проявлению в полной мере лучших человеческих качеств – доброты, милосердия, щедрости, что объединяет не только мусульман, но и представителей других религий в нашей стране.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, терпения, душевных сил и веры в лучшее, мира и благополучия!» - сказал премьер-министр.

Напомним, сегодня начался священный для мусульман месяц Рамазан.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан.


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