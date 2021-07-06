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    Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем столицы

    6 Июля 2021, 17:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    «Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем столицы!

    Наша столица – город Нур-Султан – воплощение прогресса и успехов Казахстана за годы независимости, символ силы и энергии казахстанского народа, его решимости и умения последовательно преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

    Благодаря историческому решению Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, усилиям и труду всех казахстанцев, сегодня наша столица является гордостью народа и локомотивом экономического развития Казахстана.

    Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия!», - написал Аскар Мамин.

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