Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

«Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем столицы!

Наша столица – город Нур-Султан – воплощение прогресса и успехов Казахстана за годы независимости, символ силы и энергии казахстанского народа, его решимости и умения последовательно преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Благодаря историческому решению Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, усилиям и труду всех казахстанцев, сегодня наша столица является гордостью народа и локомотивом экономического развития Казахстана.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия!», - написал Аскар Мамин.



