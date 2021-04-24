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    Аскар Мамин посетил стройплощадку туристического комплекса столицы

    24 Апреля 2021, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства многофункционального туристического комплекса в г. Нур-Султан на территории СЭЗ «Астана – новый город» (западнее ледового дворца «Барыс Арена»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Инвестором проекта является девелопер из ОАЭ — компания «Ellington Properties Development LLC», генеральным подрядчиком выступает «Renaissance Construction». Общая стоимость проекта превышает 1 трлн тг. Площадь комплекса составит 2,6 млн кв. м, территории застройки – 333 га. Здесь будут размещены аквапарк на 15 тыс. кв. м, игровые зоны, парки, террасы, офисные и коммерческие помещения, гостиницы, социальная и жилищная инфраструктура и др.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Астана Туризм Строительство
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