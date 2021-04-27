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    Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Мангистаускую область

    27 Апреля 2021, 18:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    В Тупкараганском районе глава Правительства посетил введенную в эксплуатацию в апреле т.г. птицефабрику ТОО «Актау Агро». Предприятие включает инкубаторный цех, производственный комплекс и убойный цех мощностью 5 тыс. тонн курятины в год. Птицефабрика позволит обеспечить 50% потребности внутреннего рынка Мангистауской области в мясе птицы. Первую партию продукции планируется поставить на торговые прилавки региона в конце июня т.г.

    Общий объем инвестиций составляет 5,1 млрд тг. На предприятии создано свыше 90 постоянных рабочих мест. В Мунайлинском районе Премьер-Министр ознакомился с проектом строительства тепличного комплекса ТОО «Aktau Green House» на площади 85 га. Проект реализуется в 2 этапа. Объем инвестиций на первом этапе составит 26 млрд тг. К декабрю т.г. на предприятии будет создано свыше 180 рабочих мест, а объем производства составит 8 тыс. тонн овощей в год. На втором этапе – к концу 2022 года – количество рабочих мест будет увеличено до 430, а мощность тепличного комплекса – до 13 тыс. тонн продукции.

    Глава Правительства проинспектировал ход реконструкции трассы от международного аэропорта до курортной зоны Актау, капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Жетыбай–Курык», а также реализацию других автодорожных проектов региона.

    А. Мамин посетил строительные площадки туристической инфраструктуры г. Актау — тематический парк развлечений, гольф-клуб, апартаменты и отели под брендами Fairmont, Hilton, Aqualina Resort с общим количеством свыше 600 номеров. Глава Правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительства запланированных объектов.

    В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также ознакомился с ходом вакцинации населения региона против коронавирусной инфекции, посетив медицинский центр «Ясин».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Мангистауская область Регионы Казахстана
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