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    Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау

    22 Июля 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Премьер-министра Республики Казахстан Мамина А.У. в город Актау, компания Транстелеком продемонстрировала Центр обработки данных (ЦОД) площадью 1664 м2, построенный на земельном участке более 2 Га. Строительство ЦОД в г. Актау стоимостью 6.8 млрд. тенге было начато в 2020 году, и реализовано за 10 месяцев. Несмотря на все ограничения, связанные с карантином, команде ТТС удалось в рекордные сроки реализовать крупномасштабный проект по строительству дата центров в 7 городах Казахстана, включая город Актау, соответствующих всем стандартам безопасности и надежности уровня Tier III.

    «Современный ЦОД – это цифровая крепость, способная обеспечивать безопасный информационный обмен данными. В этом году мы намерены активно развивать региональную сеть центров обработки данных. Вместе с расширением географии присутствия нам важно гарантировать соответствие всех объектов уровню Tier III в части самой инфраструктуры дата-центров и ее эксплуатации», - сказал Председатель Правления АО «Транстелеком» Елнар Адайбеков.

    Клиентам компании уже сейчас доступны различные сервисы на базе функционирующих дата-центров в городах: Актау, Караганда, Кызылорда, Атырау, Актобе, Уральск, Жезказган, а также в Нур-Султане и Алматы которые были введены в эксплуатацию ранее, а именно: размещение серверного оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), резервное копирование, администрирование и другие сервисы.

    Автор:

    Премьер-министр РК Экономика Связь, ТВ, IT Мангистауская область Общество
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