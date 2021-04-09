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    Аскар Мамин посетил Байконыр и провел переговоры с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным

    9 Апреля 2021, 19:55

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконыр Кызылординской области, а также реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Главе Правительства доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, развитию туристической инфраструктуры, а также созданию СЭЗ «Байконур» в г. Байконыре. После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-18» и его стыковкой с Международной космической станцией Глава Правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере.


    Премьер-Министр принял участие в пленарном заседании конференции, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Глава Правительства зачитал приветственное обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева к участникам мероприятия.

    «С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов», — сказал А. Мамин.


    В пленарном заседании конференции приняли участие глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс, казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов, руководство спутниковых операторов «One Web» и «SES Networks» и др.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Регионы
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