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    Аскар Мамин поручил завершить строительство БАКАД к концу 2022 года

    2 Июля 2021, 08:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    БАКАД — крупнейший в Казахстане и Центральной Азии инфраструктурный проект дорожного строительства в сфере государственно-частного партнерства. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 150 млрд тг. Проект финансируют Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Евразийский банк развития.

    Договор концессии подписан в 2018 г. сроком на 20 лет. Концессионером является ТОО «БАКАД Инвестиции и операции», учрежденное турецкими и южнокорейскими компаниями «Алсим Аларко», «Макйол Иншаат» , «СК Экоплант», «Корея Экспрессвэй».

    Большая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Алматы протяженностью 66 км и шестиполосным движением будет соответствовать параметрам I технической категории. Наряду со строительством автодороги предусмотрено возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад.

    Реализация проекта повысит качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, снизит негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. С вводом БАКАД в эксплуатацию весь транзитный поток — порядка 38 тыс. автомобилей в сутки — будет проходить в объезд г. Алматы. При этом ожидается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Европой.

    На строительной площадке задействовано порядка 1600 человек и 600 единиц техники. В пик строительства планируется привлечь около 3 тыс.человек.


    Глава Правительства поручил увеличить темпы строительно-монтажных работ и завершить их к концу 2022 года с обеспечением всех стандартов качества и опережением графика на 2 года.

    «Строительство БАКАД является важным для развития не только Алматинской агломерации, но и транзитно-транспортного потенциала всей страны», — сказал А. Мамин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Алматы Строительство
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