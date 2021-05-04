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    Аскар Мамин поручил в мае обеспечить вакцинами свыше двух миллионов человек

    4 Мая 2021, 09:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения с расширением применения передвижных пунктов вакцинации», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина поручил в мае обеспечить вакцинами свыше двух миллионов человек.

    «Также контролировать введение новых критериев ограничения работы социально-экономических объектов, а также послаблений для вакцинированных. Это даст больше возможностей для активизации бизнеса, особенно в сфере услуг. Министерству информации совместно с Министерством здравоохранения, акиматами расширить разъяснительную работу о проводимой работе по вакцинации, безопасности всех применяемых вакцин в Казахстане, возможности выбора вакцин и ограничительных мерах», - добавил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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